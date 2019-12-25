شبورة مائية ورياح تضرب الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء شبورة مائية كثيفة خاصة بالطرق الصحراوية، مصاحبة برياح شديدة في جميع أنحاء المحافظة.



وقال مصادر بمرور الإسماعيلية إن الشبورة لم تتسبب في توقف حركة المرور بالشوارع الرئيسية والطرق المؤدية بالمحافظة، وأوضح أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي، مع انتشار القوات الأمنية على الطرق.



فيما أكدت مصادر بديوان عام المحافظة أن كافة مدن المحافظة على تواصل مع غرفة العمليات، تحسبًا لحدوث أي حالة طوارئ؛ بسبب الشبورة المائية.



واستعدت المحافظة لموجة الطقس السيئة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ في جميع ربوع المحافظة تحسبا لهطول الأمطار في أي وقت والتصدي لتراكماتها.