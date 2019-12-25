بث مباشر السيسى يفتتح عدة مشروعات قومية فى الفيوم

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لافتتاح عدد من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويستهدف هذا المجمع تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن.



كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى.



ويتيح المشروع العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى، ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.