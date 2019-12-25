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حوادث

كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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ظهرت كثافات مرورية مرتفعة، اليوم الأربعاء، في شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع ذهاب الموظفين لأعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم.

وتباطأت حركة المرور في شارع فيصل من الرماية اتجاه شارع السودان، ونزلة فيصل حتى ميدان لبنان، حيث ظهرت الكثافات بصورة قوية أمام مترو جامعة القاهرة وشارع ثروت، كما ظهرت كثافات مرورية في محور صفط اللبن.

وظهرت كثافات مرورية في الاتجاه القادم من الدائري ومتجه إلى منزل جامعة القاهرة ويفضل سلوك محور أحمد عرابي، وبمحور 26 يوليو وبمطلع الدائري عند ميدان فودافون للمتجه إلى زايد وأكتوبر.

كما شهد كوبري أكتوبر مصادمة بين سيارتين عند محور النصر امام وزارة المالية ويفضل سلوك امتداد شارع رمسيس، ورفعت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة مصادمة وقعت بين سيارتين أعلى كوبري أبو وافية في الاتجاه القادم من مناطق الزاوية اتجاه الحدائق.

وتباطأت حركة المرور أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج القادم من الزراعي ومتجه إلى نفق السلام، وظهر زحام متحرك بالمنيب اتجاه التجمع، وأعلى كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط البلد، وتباطأت حركة المرور في شارع الهرم اتجاه الجيزة.

وشعد شارع رمسيس وميدان طلعت حرب حالة من التزاحم المروري، وظهر زحام متحرك بوسط المدينة وميدان التحرير وميدان طلعت حرب وميدان رمسيس، وبشارع محي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي.

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