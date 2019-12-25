ضبط 648 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، تحت رعاية مدير الأمن اللواء هشام فاروق.



وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 648 حكمًا وهم عبارة عن: 153 حكم حبس جزئي، و29 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 293 حكما بالغرامة، و170 حكما بالمخالفات.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة، أو الاتجار فيها.