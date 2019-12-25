تراجع مؤشرات أسواق المال الإماراتية بمستهل التعاملات

هبطت أسواق الأسهم الإماراتية في مُستهل تعاملات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع انخفاض قطاعاتها القيادية.



وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.03 % ليصل إلى 2776.55 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.06 % ليصل إلى 5080.08 نقطة.



وشهدت بورصة دبي تداول 147.85 مليون سهم بقيمة وصلت إلى 43.69 مليون درهم، فيما تم تداول 487.838 ألف سهم بسيولة بلغت 927.221 ألف درهم في بورصة أبوظبي.



وكان سهم شركة تبريد الأكثر هبوطًا بسوق دبي وذلك بنسبة 2.05 %، بينما كان الأكثر ارتفاعًا سهم الاتحاد العقارية بنسبة 2.85 %.



وفيما يتعلق ببورصة أبوظبي كان أكثر الأسهم هبوطًا سهم شركة إشراق بنسبة 8.79 %، بينما كان الأكثر نموًا هو سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بعد ارتفاعه بنسبة 2.77 %.