بطريرك الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

يستقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، اليوم الأربعاء، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة.



ويزور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، لتقديم التهنئة له بعيد الميلاد المجيد.



وترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، مساء أمس الثلاثاء قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، وذلك وفقًا للتقويم الغربي.



فيما تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل، فيترأس قداسة البابا تواضروس الثانى قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يترأس القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالات الطائفة بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة فى 5 يناير المقبل.