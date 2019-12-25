مصر للطيران تسير ١٣٥ رحلة جوية دولية وداخلية بمطار القاهرة

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن شركة مصر للطيران ستسير طوال اليوم الأربعاء، ١٣٥ رحلة جوية دولية وداخلية لنقل أكثر من١٥ ألف راكب من مختلف الجنسيات العربية والإفريقية والأجنبية، تزامنا مع قرب الاحتفال بحلول الاحتفال باعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد.



وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة للدستور، أن مسئولى الشركة الوطنية للطيران أعلنوا حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع زيادة الوفود الركابية المصرية والأجنبية بمرحلتى السفر والوصول مع قرب حلول عيد راس السنه الميلادية الجديدة، لحرص آلاف الركاب قضاء تلك المناسبات بالمدن المصرية.



وأشار المصدر، إلى أن سلطات شركة ميناء القاهرة الجوي، قد إاستعدت لتلك المناسبات، حيث تم تخصيص فريق من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران لاستقبال وتوديع المسافرين وتزيين الصالات.