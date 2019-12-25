البنوك تواصل دعم بورصة البحرين فى مستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في مُستهل تداولات اليوم الأربعاء، تزامنا مع ارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02 %.



ووفقا للبيانات المُتاحة على موقع السوق البحريني، صعد المؤشر بنسبة 0.01%، بما يُعادل 0.21 نقطة ليصل إلى مستوى 1600.38 نقطة.



وهبط قطاع الخدمات بنسبة 0.35%، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.05%.



وجرى التداول بالمستهل على نحو 1.05 مليون سهم، بقيمة بلغت حوالي 115.699 ألف دينار.



وكان أبرز الأسهم المرتفعة سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، فيما شهد سهم مصرف السلام- البحرين أكثر التداولات من حيث الحجم بعد تداول 1.17 مليون سهم.



يُذكر أن بورصة البحرين أنهت تداولاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع.