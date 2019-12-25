البنوك تواصل دعم بورصة البحرين فى مستهل التعاملات
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
اكرم عمرانطباعة
ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في مُستهل تداولات اليوم الأربعاء، تزامنا مع ارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02 %.
ووفقا للبيانات المُتاحة على موقع السوق البحريني، صعد المؤشر بنسبة 0.01%، بما يُعادل 0.21 نقطة ليصل إلى مستوى 1600.38 نقطة.
وهبط قطاع الخدمات بنسبة 0.35%، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.05%.
وجرى التداول بالمستهل على نحو 1.05 مليون سهم، بقيمة بلغت حوالي 115.699 ألف دينار.
وكان أبرز الأسهم المرتفعة سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، فيما شهد سهم مصرف السلام- البحرين أكثر التداولات من حيث الحجم بعد تداول 1.17 مليون سهم.
يُذكر أن بورصة البحرين أنهت تداولاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع.
ووفقا للبيانات المُتاحة على موقع السوق البحريني، صعد المؤشر بنسبة 0.01%، بما يُعادل 0.21 نقطة ليصل إلى مستوى 1600.38 نقطة.
وهبط قطاع الخدمات بنسبة 0.35%، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.05%.
وجرى التداول بالمستهل على نحو 1.05 مليون سهم، بقيمة بلغت حوالي 115.699 ألف دينار.
وكان أبرز الأسهم المرتفعة سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، فيما شهد سهم مصرف السلام- البحرين أكثر التداولات من حيث الحجم بعد تداول 1.17 مليون سهم.
يُذكر أن بورصة البحرين أنهت تداولاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع.