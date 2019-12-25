كاتدرائية الروم الكاثوليك تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفلت كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.



وبدأ الاحتفال بتلاوة صلاة السحر، ثم أقيمت صلاة القداس الإلهي، حيث ترأس سيادة المطران جورج بكر رئيس أساقفة بيليسيوس الفخرى النائب البطريركي العام لمصر والسودان صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، وشارك في الصلاة الإيكونومس فريد عطا راعي الكاتدرائية، وممثل صاحب المدارس، والأب بيوس فرح راعى كنيسة سيدة البشارة بشبرا والوكيل البطريركي في القاهرة.



وحضر من أجل تقديم التهنئة اللواء خالد سليمان مندوب رئاسة الجمهورية، واللواء معتز عبدالسلام مندوب وزير الداخلية، بالإضافة إلى مندوب قداسة البابا تواضروس الثانى ومندوب الأنبا رافائيل، ومأمور قسم الأزبكية، ومندوب من الشئون المعنية.



وألقى المطران كلمة العظة حول: تشجيع الشباب على العمل وأهمية عيد الميلاد، وأهمية النظر إلى الله، كما تكلم حول كلمات قداسة البابا فرنسيس للشباب في الفاتيكان، وأنهي كلمة العظة بجملة المسيح "ولد فمجدوه".



وفي نهاية القداس، تم الشكر القيادات السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم توجيه الشكر إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية.