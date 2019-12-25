ضبط 10 متهمين بـ17 كيلو بانجو وحشيش في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، وكميات من المواد المخدرة.



تلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا بالقبص على 10 متهمين بحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 13 كيلو جرام، فضلًا عن كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 4.900 كيلو جرام، و82 قرص مخدر.



تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط، وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة، والاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى الأسلحة النارية دون ترخيص.