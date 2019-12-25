تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تباين أداء المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.14 % و0.26 % على التوالي، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.22 %.



وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية التراجعات، بانخفاض نسبته 1.24 %، فيما تصدر قطاع الصناعة الارتفاعات بنمو نسبته 0.34 %.

وجاء سهم "أولى تكافل" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 10 %، بينما تصدر سهم "تجارة" قائمة الارتفاعات بنحو 20.9 %.



وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية بالمستهل 60.7 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 2300 صفقة حققت سيولة بقيمة 10 ملايين دينار.



وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.68 مليون دينار، مُتراجعًا 0.25 %، فيما تصدر سهم "الأولى" نشاط الكميات بتداول 11.83 مليون سهم مُرتفعًا 2.16 %.