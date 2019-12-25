أحمد داش يتعرض لحادث سيارة

تعرض الفنان الشاب أحمد داش لحادث تصادم، بالسيارة حيث شاركت والدته أمل الشوربجى، بصورة للسيارته عبر حسابها على موقع " فيسبوك".



وكتبت على الصورة قائلة: "الحمد لله.. اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، احمد ابنى عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد"، وانهالت عليها تعليقات متابعيها متسائلة عن حالة أحمد الصحية.



انضم الفنان أحمد داش إلى أسرة مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة "سينرجى" والمقرر عرضه في رمضان 2020، حيث يجسد داش أحد الأدوار الرئيسة في العمل الذى تعتمد أحداثه على الطابع الشعبي.

