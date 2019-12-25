بعد ليلة ممطرة.. تحسن الأحوال الجوية في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، استقرارا في الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجة الحرارة نسبيًا، بعد ليلة ممطرة تعرضت لها المدينة الساحلية أمس.



وتعرض كورنيش شرق الإسكندرية، مساء أمس، لأمطار شديدة أدت إلى غرق العديد من المناطق الرئيسية، حيث تعرض كورنيش الإسكندرية للغرق بداية من المندرة وحتى منطقة العصافرة، بسبب ارتفاع منسوب البحر، وخروج المياه والرمال لطريق الكورنيش، مما أدى لشلل مروري.



ودفعت شركة الصرف الصحى بسيارات شفط المياه بطريق الكورنيش، للعمل على كسح وشفط المياه لفتح الطريق أمام العامة.



ورفع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الأربعاء، وفقا للبيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



وشدد المحافظ، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتواجد لحظيا على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.