البالون يحلق فى سماء الأقصر بسبب استقرار الطقس

تزينت سماء الأقصر، اليوم الأربعاء، بالبالونات الطائرة، حيث أقلعت 22 رحلة تحمل على متنها 440 سائحا وسائحة من مختلف أنحاء العالم، والذين حرصوا على القدوم للأقصر لتجربة البالونات المُحلقة فوق المياه النيل، والمعابد الأثرية في تجربة لا مثيل لها بأي مكان في العالم.



وقال مصدر مطلع إن نحو 15 "بالون" قامت بالهبوط بمناطق المدامود والعشي والصعايدة، شمال محافظة الأقصر، عقب انتهاء الوقت المحدد للرحلة، وذلك بسبب عدم السماح للبالونات بالهبوط من الناحية الشرقية للنيل لوجود ممرات هوائية للطائرات.



وأضاف لـ"الدستور" أن سياحة البالون تحظى خلال تلك الفترة بمعدلات إقبال كثيفة للغاية من جانب السائحين، وذلك يرجع إلى الثقة التي يوليها السائح بالشركات السياحية العاملة في هذا النمط السياحي.



وأكد أن حالة الطقس كانت مستقرة، وهذا ما سمح لوزارة الطيران المدني بالموافقة على إقلاع رحلات البالون.



