"حسم ولواء الثورة 2" و"تنظيم جبهة النصرة" أبرز محاكمات اليوم

تستكمل محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء عديد من المحاكمات الجنائية منها، محاكمة 271 متهما بـ"حسم ولواء الثورة 2"، ومحاكمة 16 متهمًا بتنظيم جبهة النصرة





محاكمة 271 متهما بـ"حسم ولواء الثورة 2"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا حسم ولواء الثورة 2.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما أسندت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.





محاكمة 16 متهمًا بتنظيم جبهة النصرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، المنعقدة بطرة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.





"الجنايات" تصدر حكمها على المتهمين بأحداث ماسبيرو

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على المتهمين بالقضية المعروفة بـ"أحداث ماسيرو".

وتعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.