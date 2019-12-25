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السيسى يشهد افتتاح عددًا من المشروعات القومية بالفيوم
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
السيسي
أ ش أ
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل، في محافظة الفيوم.
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