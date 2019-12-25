حبس شاب هتك عرض فتاة في الأقصر

قررت نيابة بندر الأقصر، اليوم الأربعاء، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض فتاة قاصر.



أحداث الواقعة بدأت بوصول فتاة تدعى « ف » تبلغ من العمر 15 عامًا، إلى مستشفى الأقصر العام، مٌصابة بنزيف وتهتك، وبسؤالها كشفت عن قيام « ع. ي» يبلغ من العمر 25 عامًا، حاصل على دبلوم فني صناعي، باستدراجها لمنزلها، واعتدى عليها.



وبضبط المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، وكشف عن ارتباطه عاطفيًا بالفتاة، وتحرر بذلك محضر رقم 12727 إداري قسم شرطة الأقصر، وبعرضه على النيابة قررت حبسه.