رغم سوء أحوال الطقس انتظام الحركة الملاحية بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي خلال الساعات الماضية انسيابية كبيرة فى عمليات إقلاع وهبوط الطائرات، رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، حيث لم يتلق برج المراقبة الجوية أي إخطارات من جانب شركات الطيران.



ومن جانبها، أعلنت السلطات المختصة بميناء القاهرة الجوي، عن حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع سوء الأحوال الجوية، وتم التنبيه على جموع العاملين بمهبط الطائرات بضرورة الالتزام بقواعد الإرشاد وارتداء الملابس الفوسفورية وسير السيارات ببطء، لمنع حدوث أية مشكلات ربما تؤثر على سير الحركة الركابية والجوية.



وتشهد البلاد خلال الفترة الحالية، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، فضلا على احتمالية سقوط أمطار رعدية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.