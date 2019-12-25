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الكرازة

في عيد الميلاد.. بابا الفاتيكان يوجه رسالة للعالم العربي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:12 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وكالات
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يوجه البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، رسالته التقليدية السنوية بمناسبة عيد الميلاد للسنة السابعة منذ بدء حبريته التي يتوقع أن يستعرض فيها النزاعات في العالم، أمام آلاف من المؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وفي رسالته السابقة هذه السنة، في 21 أبريل الماضي عبر البابا عن "حزنه" بعد اعتداءات سريلانكا التي أوقعت أكثر من 250 قتيلا وحوالى 500 جريح ي أحد الفصح، مؤكدا قربه من "كل ضحايا عنف وحشي كهذا".

ووجه البابا نداء أيضا من أجل "وقف القتال الذي يدمي ليبيا" وعبر عن أسفه لوقوع الشعب السوري "ضحية نزاع يطول"، كما تحدث عن أطفال اليمن الذين "أنهكهم الجوع والحرب".

وفي عظة عشية عيد الميلاد مساء أمس الثلاثاء، شدد البابا أمام آلاف المؤمنين الذين احتشدوا مثل كل عام في كنيسة القديس بطرس في روما، على الحب "غير المشروط" و"المجاني" في مواجهة منطق المتاجرة.

وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1،3 مليار نسمة في العالم، إن "عيد الميلاد يذكرنا ان الله يحب جميع البشر حتى أسوأهم، حبه غير مشروط وبلا مقابل، وعلينا ألا ننتظر أن يصبح الآخر جيدا لنقدم له الخير وأن تكون الكنيسة مثالية لنحبها وأن يقدرنا الآخرون لنخدمهم، لنكن لمبادرين إلى ذلك" في عالم "يبدو فيه أن كل شيء يستجيب لمنطق أن تعطي في مقابل أن تأخذ".

وأكد البابا الأرجنتيني الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الثالث والثمانين، أن "نتغير وتتغير الكنيسة ويتغير التاريخ عندما نبدأ في عدم الرغبة في تغيير الآخرين، بل تغيير أنفسنا".

احتفل مئات المسيحيين بالقرب من كنيسة المهد حيث ولد يسوع المسيح حسب التقليد المسيحي، في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، بعيد الميلاد مطلقين الاحتفالات بهذه المناسبة.

وتابع مئات المسيحيين الآخرين القداس من خارج الكنيسة عبر شاشات.

وقال المطران بييرباتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين الذي ترأس قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لكنيسة المهد، "في عيد الميلاد العالم أجمع ينظر إلينا، ينظر إلى بيت لحم".

وكان المطران بيتسابالا صرح للصحفيين قبل القداس "إنه وقت عصيب ولكن هناك سببًا للأمل عيد الميلاد بالنسبة لنا هو للاحتفال بالأمل".

ومنذ الاثنين اكتظت ساحة المدينة الواقعة مقابل كنيسة المهد بحشد كبير يضم العديد من الأطفال الذين ارتدوا لباس بابا نويل.

وعند وصول المطران بيتسابالا استقبله السياح عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم وعزفت فرق الكشافة الموسيقى، بينما اصطف داخل كنيسة المهد، الحجاج الذين قدموا من إيطاليا والهند وتنزانيا وغيرها، لزيارة المغارة.

وقرعت فرق الكشافة الفلسطينية الطبول ضمن استعراضات كشفية خاصة بالمناسبة.

وحضر القداس مسيحيون من قطاع غزة لكن عددهم سيكون أقل من السنوات الماضية إذ إن اسرائيل لم تمنح سوى عدد قليل منهم تصاريح لدخول الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار أن الاحتلال الإسرائيلي سمح لنحو 300 شخص فقط بمغادرة قطاع غزة لهذه المناسبة، من أصل 950 طلبًا.

وأضاف "على الرغم من كل التحديات والصعوبات والألم والمشاكل التي تواجهنا، ما زال لدينا أمل في الله والشعوب".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2006، والقطاع مفصول جغرافيا عن الضفة الغربية.

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