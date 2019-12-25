وحدات الجيش الليبى تستعد لشن هجوم واسع على كل محاور القتال

أفادت قناة 218 الليبية، نقلًا عن مصادر غير رسمية في طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، بأن وحدات من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرت على مبنى الجوازات في منطقة صلاح الدين، بعد معركة شرسة خاضها الجيش ضد مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة.



وأشارت القناة إلى أن، هذا التقدم واكبه بدء الوحدات تجهيزاتها للهجوم الواسع في كل محاور القتال، للدخول إلى قلب العاصمة.



ولفتت إلى أن، حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الموالية لمعسكر الوفاق، أقرت في الأثناء بتقدم الجيش الوطني بمنطقة صلاح الدين وسيطرتها على مبنى الجوازات، إضافة إلى تحشيدات عسكرية كبيرة، تتجهّز للتقدم أكثر إلى داخل العاصمة.



ونقلت عن شهود عيان، أن بعض سُكّان حي دمشق في طرابلس، بدأوا في مغادرة المنطقة، بعد اشتداد المعارك واقترابها من الأحياء السكنية.