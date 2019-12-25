هطول أمطار غزيرة على أستراليا وسط مخاوف من اندلاع حريقين بسيدنى

هطلت أمطار غزيرة، صباح اليوم الأربعاء، في أستراليا، لكنها لم تنجح في تهدئة المخاوف من احتمال اندلاع حريقين كبيرين غرب سيدني، أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان.



ويسابق رجال الإطفاء الزمن لإخماد الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز، في ظل ارتفاع كبير متوقع لدرجات حرارة الجو.



وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في غرب سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز، أنه من المتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية يومي الأحد والاثنين القادمين.



وكانت النيران قد التهمت العديد من المنازل يوم الاثنين.



وأتت النيران على أكثر من 3 ملايين هكتار من أراضي الغابات شمال وغرب وجنوب سيدني، وفقًا لخدمة الإطفاء الريفية، وهي مساحة تقارب مساحة بلجيكا.



ولقي ثمانية أشخاص حتفهم، من بينهم اثنان من رجال الاطفاء المتطوعين.



وقالت خدمة الإطفاء الريفية إن العشرات من رجال الإطفاء الكنديين والأمريكيين والنيوزيلنديين وصلوا لمساعدة نظرائهم المحليين المنهكين.