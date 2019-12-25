رصد الليبية: الوفاق مسؤولة عن الاختفاء القسرى للمواطنين بطرابلس

طالبت منظمة رصد الجرائم الليبية LCW، حكومة الوفاق غير المعتمدة، إطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسريًا في غربي ليبيا، وتحملها مسؤولية سلامتهم وحياتهم، لكونها المسؤول عن الأمن في طرابلس.



ودعت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها، بحسب ما نقلت قناة 218، اليوم الأربعاء، حكومة الوفاق، بالعمل على إنهاء ظاهرة الخطف والإخفاء القسري، وفتح تحقيق فوري في كافة الانتهاكات الواقعة في طرابلس وتقديم المسؤولين إلى العدالة.



وأعربت المنظمة، عن قلقها بتزايد عمليات الخطف والإخفاء القسري للمدنيين في مدينة طرابلس، والتي طالت رجال القانون والسياسيين والصحفيين.



وأوضحت أنها رصدت، العثور على جثة المحامي ياسر يوسف عثمان، والذي يبلغ من العمر 60 سنة، بأحد شوارع منطقة عين زاره، من قبل الهلال الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، بعد قرابة شهر من اختطافه من منطقة خلة الفرجان في العاصمة، من قبل 4 أشخاص ملثمين حسب شهود عيان، وأن تقرير الطب الشرعي كشف عن أن سبب الوفاة سكتة قلبية نتيجة التعذيب، إضافة إلى كسور في العمود الفقري والكتف.



كما أضافت المنظمة الحقوقية، أنها رصدت اختطاف عبد المنعم السنوسي الشريف 62 سنة، رئيس الهيئة الفنية، من مقر إقامته بفندق التوفيق طرابلس يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري، بعد منتصف الليل، من قبل مسلحين ملثمين.



وأدانت المنظمة في بيان لها، هذه الجرائم واستنكرت الانتهاكات الجسيمة المتكررة لحقوق الإنسان في طرابلس.