الرئيس التشيلى يدعو فى رسالة عيد الميلاد إلى وقف الاحتجاجات

في كلمة عشية عيد الميلاد "الكريسماس"، اليوم الأربعاء، دعا الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا إلى وضع نهاية للاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين ضد الحكومة، والعمل على تحقيق تعاون سياسي أكبر.



وحث "بينيرا" على الوحدة والتصالح ليس مع المحتجين فقط بل أيضًا بين شركائه في التحالف الحاكم المكون من أربعة أحزاب، والذي يعاني من خلافات بالرأي حول كيفية التعامل مع الاضطراب السياسي والاجتماعي.



قال "بينيرا": "إن البلد المُقسم لن يكون له مستقبل جيد، والبلد الموحد الذي يحترم اختلافاته ولكن يكون قادرًا على البناء معًا، هو البلد الذي يتمتع بمستقبل مشرق، لنترك كل مشاعر النزاع والانقسام والمواجهة، ونتطلع إلى ما يوحدنا، بدلًا من النظر إلى ما يفرقنا".



وفي منتصف أكتوبر، اندلعت احتجاجات كبيرة ضد رفع أسعار تذاكر المترو، بالعاصمة سانتياجو، ثم انتشرت بسرعة لتشمل عموم البلاد، تغذيها عدم قدرة البلاد على توزيع الثروة وتزايد فجوة عدم المساواة.



وسيدلي التشيليون بأصواتهم في استفتاء مباشر في الـ26 من أبريل حول تعديل دستوري يخدم في تحقيق معالجة أفضل للتناقضات الاقتصادية والاجتماعية.