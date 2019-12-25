10 حرائق غابات في جورجيا

تبذل فرق الإطفاء جهودها في جورجيا حاليا لإخماد نحو 10 حرائق غابات تستعر في مناطق بالبلاد، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.



لقد اندلعت هذه الحرائق نتيجة الجو الجاف، ولا يوجد تهديد بانتشارها لمناطق مجاورة، وفقا لما أعلنته الدائرة الإعلامية لوكالة إدارة الطوارئ بالبلاد.



وجاء في بيان الدائرة أن نحو 80 من العاملين بفرق الإطفاء قد تم حشدهم ليلا لإخماد الحرائق بمنطقة الحدود الجورجية - الأرمينية، قرب قرية اورغانتشاي.



وأرسل المزيد من الإطفائيين إلى قرى مثل كفيمو كارتلي واخيربي وتشابانو، وقرى مجاورة أخرى، لإطفاء الحرائق هناك.



وأكدت وكالة إدارة الطوارئ على أن جميع الحرائق الفعالة قد تمت السيطرة عليها، وطالبت السكان المحليين بضرورة توخي الحذر والاستعداد لاحتمال نشوب حرائق أخرى بسبب ظروف الجو الجاف.