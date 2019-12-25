-
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 حرائق غابات في جورجيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تبذل فرق الإطفاء جهودها في جورجيا حاليا لإخماد نحو 10 حرائق غابات تستعر في مناطق بالبلاد، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

لقد اندلعت هذه الحرائق نتيجة الجو الجاف، ولا يوجد تهديد بانتشارها لمناطق مجاورة، وفقا لما أعلنته الدائرة الإعلامية لوكالة إدارة الطوارئ بالبلاد.

وجاء في بيان الدائرة أن نحو 80 من العاملين بفرق الإطفاء قد تم حشدهم ليلا لإخماد الحرائق بمنطقة الحدود الجورجية - الأرمينية، قرب قرية اورغانتشاي.

وأرسل المزيد من الإطفائيين إلى قرى مثل كفيمو كارتلي واخيربي وتشابانو، وقرى مجاورة أخرى، لإطفاء الحرائق هناك.

وأكدت وكالة إدارة الطوارئ على أن جميع الحرائق الفعالة قد تمت السيطرة عليها، وطالبت السكان المحليين بضرورة توخي الحذر والاستعداد لاحتمال نشوب حرائق أخرى بسبب ظروف الجو الجاف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس الدولة ينتهى إلى عدم أحقية هشام جنينة فى مكافأة نهاية الخدمة

منذ يوم

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

منذ حوالي 13 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل الموجة غير المستقرة بالقاهرة والمحافظات

الصور

image description

"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)

image description

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار

image description

صفاء النجار: هوليود زيفت الواقع الروسي لخدمة أغراض سياسية (فيديو)

image description

"الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع اضطراب الأحوال الجوية

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

قبرص تكشف تفاصيل التحالف مع مصر واليونان وفرنسا ضد تركيا

بعد نقطة الإنتاج.. مرتضى: "لاعبو الزمالك رجالة ومعمولهم سحر أسود"

أيام زمان

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

سر وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

نجم الساعة

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

الصحة

نصائح مفيدة للحصول على شعر لامع

تناول البقوليات والخضروات للوقاية من سكر الحمل

وصفات طبيعية لعلاج حصوات الكلى

آلام الصدر.. أسبابها وطرق علاجها

الرئيس نيوز

كريسماس عصيب في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

بعد حريق محدود بمحطة مترو البحوث.. عودة حركة القطارات بالخط الثاني

مفاجأة سارة.. الحكومة تتعهد بتقنين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة

مقتل 5 حوثيين في قصف للجيش اليمني بتعز بينهم قيادي

منوعات

ميسى ورونالدو فى 10 سنوات.. من فرض سطوته؟

أسوأ المواقف أثناء مقابلة العمل

بالفيديو.. وزير داخلية يصفع نائبا بالبرلمان على وجهه

تمرين يحرك 86 % من عضلات الجسم

كشكول

دار علوم القاهرة تخفف عقوبة الطالبين المفصولين بعد اعتذارهم

تعطيل الدراسة اليوم وغدا بمطروح لسوء الأحوال الجوية

الإعلام وجرائم العنف الأسري في ندوة بإعلام القاهرة.. غدًا

"القاهرة الجديدة" تكرم العاملين بشؤون الطلاب والتعليم الخاص

إسلام سياسي

القوات الأمريكية في العراق تتوعد داعش

مسئول كردي يؤكد عودة داعش إلى العراق

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

مقالات الرأي
عمرو خالد
الصلاة على النبى «2»
د.مينا بديع عبدالملك
حتمية الاهتمام بوحدة الكنيسة القبطية
منى رجب
أهمية أن نكون منصة للحوار الحضارى بين الشعوب
القس. رفعت فكرى
محبة الناس ثراء
المزيد

الثقافة

أحمد عبد العاطى: "أحوال العالم الزائل" سبقها روايتان لا تصلحان للنشر

مناقشة كتاب"سميرة موسى" بثقافة السويس

ثقافة الإسكندرية تناقش "فن كتابة المقال"

بالصور.. مهرجان القاهرة للمسرح يُكرم أبطال "الطوق والإسورة"

صفحتنا ع الفيس بوك