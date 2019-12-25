زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب المياة قبالة جزيرة بكندا

قال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة ضرب المياه قبالة جزيرة فانكوفر بكندا في الساعة 11:35 من صباح الأربعاء بتوقيت بكين.



وتم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 50.6 درجة شمالا وخط طول 130.05 درجة غربا، وكان على عمق 10 كم.



وقد قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6 درجات وقع قبالة إقليم كولومبيا البريطانية على الساحل الغربي لكندا الاثنين الماضي.

وكان الزلزال ضحلا للغاية ووقع على مسافة 170 كيلومترا غربي بورت هاردي).



وفي يوليو الماضي ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا شدته 6.5 درجة ضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية.



ولم تشر هيئة المسح الجيولوجي إلى ظهور أمواج مد عاتية من جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة الكندية آنذاك.



وذكرت مصادر إعلامية أن لا خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي حصل على عمق عشرة كيلومترات ويبعد 225 كيلومترا شمال غرب بورت هاردي.