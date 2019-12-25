شانجهاى تطلق مجمعًا صناعيًا لأجهزة الاستشعار الذكية

أطلقت مدينة شانجهاي بشرقي الصين، اليوم الأربعاء، مجمعًا صناعيًا لأجهزة الإستشعار الذكية في حي جيادينغ، سعيًا لتطوير إنترنت أشياء ذكي.



ويحتوي هذا المجمع الصناعي على مجموعة صناعية أساسية تستكشف تطبيق أجهزة الاستشعار الذكية الموجهة نحو إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى مجموعتين صناعيتين أخريين تركزان على التصنيع الذكي وإلكترونيات السيارات.



وقامت 32 شركة بتوقيع وثائق للدخول إلى المجمع واستثمار 24.8 مليار يوان (حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي) في مشاريع تضم التصميم والاختبار والتعبئة والانتاج الواسع لرقائق الاستشعار.



وقال تشانج شي سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني في حي جيادينغ، إن الحي سيدعم الشركات من حيث الاستثمار والتمويل والتوسع والبحوث والتطوير وجمع المواهب.



وأضاف أن، الحكومة المحلية ستقدم أيضا إرشادًا لإنشاء صندوق دعم خاص وصندوق استثمار لصناعة أجهزة الاستشعار.