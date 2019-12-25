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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:22 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، قد تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 13 18
شبين الكوم 12 18
طنطا 12 18
دمنهور 12 18
الإسكندرية 12 18
بلطيم 13 17
مطروح 12 19
السلوم 11 18
سيوة 08 19
بورسعيد 14 18
دمياط 13 18
الزقازيق 13 19
الإسماعيلية 14 19
السويس 13 19
العريش 12 20
رفح 11 19
رأس سدر 11 22
نخل 07 19
نويبع 16 23
طابا 12 18
كاترين -02 12
الطور 11 19
شرم الشيخ 12 21
الغردقة 10 22
مرسى علم 14 23
الفيوم 08 19
بني سويف 08 19
المنيا 09 19
أسيوط 08 19
سوهاج 07 20
قنا 08 21
الأقصر 07 22
أسوان 08 23
أبوسمبل 09 21
الوادى الجديد 06 23
شلاتين 18 27
أبو رماد 19 27
حلايب 21 24
رأس حدربة 21 24

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