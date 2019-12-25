"المرور" تجهز غرف عمليات تحسبًا لهطول أمطار على الطرق السريعة

جهزت الإدارة العامة للمرور، غرف عمليات مزودة بالكاميرات، وفرضت حالة من الطوارئ، ومتابعة حركة السيارات أعلى المحاور، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول أمطار وظهور رياح مثيرة للأتربة بكافة الطرق السريعة والصحراوية والأماكن المكشوفة، وسط تمركز الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور.



وتهيب إدارة المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور في حالة وجود أمطار ورياح وأتربة أعلى الطرق حفاظًا على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات التى قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 2402123302 ) للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة.



وعززت إدارة المرور من انتشار ضباط المرور مزودين بالدراجات البخارية للقيام بعمليات تأمين الطرق السريعة، وتأمين مرتادي الطرق للوصول إلى الأماكن التى يقصدونها للإبلاغ عن أي أعطال أو حوادث مرورية، وللقيام بعمليات متابعة دورية لحركة السيارات.