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منوعات

ميسى ورونالدو فى 10 سنوات.. من فرض سطوته؟

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:57 ص
جريدة الدستور
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بعد أقل من أسبوع، ينتهي عقد كروي حمل منافسة شرسة بين أسطورتي كرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين كتبا التاريخ منذ عرفهما عالم اللعبة.

ونجح ميسي في أواخر العام في انتزاع الجوائز الفردية لـ2019، لكن كيف كانت المنافسة مع رونالدو على مدار العقد؟

تكشف الأرقام تفوقًا واضحًا لميسي (32 عامًا)، مع بعض الاستثناءات التي رجحت كفة رونالدو (34 عامًا) على مدار السنوات العشر الماضية.

الأهداف مع الأندية
522 لميسي جميعها مع برشلونة الإسباني (بمعدل 52 هدفًا في العام)، مقابل 478 لرونالدو مع ريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي (بمعدل 48 هدفا سنويًا).

صناعة الأهداف مع الأندية
يتفوق ميسي أيضًا بواقع 205، مقابل 140 لرونالدو.

الألقاب مع الأندية
مرة أخرى يؤكد ميسي تقدمه بواقعه 23 لقبًا مع برشلونة مقابل 17 لرونالدو مع ريال مدريد ويوفنتوس.

الأهداف الدولية
رونالدو يسجل تفوقًا ملحوظًا على ميسي بواقع 77 هدفًا مع منتخب البرتغال مقابل 57 لمنافسه مع "راقصي التانجو".

الألقاب الدولية
لقبان لرونالدو مع منتخب البرتغال هما كأس أوروبا عام 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019، في مقابل لا شيء لميسي الذي يبحث عن لقبه الأول مع منتخب بلاده، علمًا أنه خسر 3 نهائيات خلال العقد الأخير.

الكرات الذهبية
بالجائزة التي حصدها ميسي مؤخرًا، يكون قد تفوق على منافسه بواقع 5 كرات ذهبية مقابل 4 لرونالدو خلال السنوات العشر الماضية.

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