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محافظات

ميدان محمد فريد.. منطقة سقطت من حسابات مسئولى غرب أسيوط

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:51 ص
جريدة الدستور
كتب - عبد الرحمن جميل
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يعاني الكثير من أهالي حي غرب أسيوط من انتشار محال الميكانيكية و السمكرية و الدوكو؛ لغلقهم الشوارع بالسيارات التي يعملون بها وتأتي لهم من جميع قرى المحافظة، ومن ناحية أخرى الضوضاء والشكل العام الذي يتسببون فيه للسكان على مدار الساعة.

يقول أحمد محمود الذي يسكن بشارع محمد فريد متفرع من شارع يسرى راغب حارة داود بمدينة أسيوط، إن الميدان رغم أنه بوسط مدينة أسيوط لكن يحتله خمس من العاملين بمجالات: الميكانيكة والسمكرية والدوكو والكاوتش وينشرون السيارات في الميدان ويغلقون به الشارع المؤدي للإدارة التعليمية ويوصل إلى 4 مدارس 2 إبتدائي وواحدة إعدادي بنات وأخرى ثانوية بنات، كما أن الميدان ملاصق لقصر الثقافة ومجمع البنوك وتعمل الضوضاء والشكل الغير حضاري على المشاركين في القصر بشكل كبير.

ويضيف أن، اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط الأسبق كان المحافظ الوحيد الذي عمل على إنهاء مشكلة محال الميكانيكة والسمكرية في الحي بأكمله قبل ثورة يناير بنقلهم لمدينة الحرفيين لكن أحداث الثورة أجهضت حلم سكان الحي.

وسرد قائلًا إن، العزبي تدخل أيضًا لحل واقعة الـ5 محال للسمكرية من الميدان لأنه مدخل الحي وخلف ميدان البنوك ووسط مدينة أسيوط، خاصة أنهم حصلوا على المحال في هذه المنطقة عن طريق الحيلة وأنها في الأساس أرض خاصة بالعاملين بأحد البنوك.

ويتابع أن، الصبية من الميكانيكية والسائقين في الميدان يقومون بالتحرش بالفتيات والطالبات المارين من الميدان، كما أنهم يتبولون على جدران قصر الثقافة دون وجود مسئول واحد يوقف الصورة.

ويكمل محمود، بأنه يسكن في هذه المنطقة منذ سنوات ولم يرى أحد من الحي أو المحافظة تحرك لوقف سيطرة الميكانيكية على الميدان ويغلقوه، مشيرًا إلى أنهم يقومون بتشغيل الأطفال معهم - أقل من 10 سنوات - بالمخالفة للقانون وليس هناك أي جهات تبحث عن عمالة الأطفال في هذه المنطقة.

وتابع أن، الميكانيكية يعملون حتى الثانية فجرًا وتظل الضوضاء والعشوائية هي السمة الوحيدة التي تظهر من الصورة هناك.

وأكد أنهم، قدموا عشرات الشكاوى للحي إلا أن مسئول التراخيص هناك قال إن، الميكانيكية المشار لهم حاصلين على رخصة ويعملون وفق صحيح القانون وأنه ليس له سلطة عليهم.

وطالب بعض الأهالي، رئيس الوزراء بإنهاء مدينة الحرفيين التي توقفت بسبب الثورة ونقل المحال لها كما طالبوا وزير البيئة و محافظ أسيوط و رئيس حي غرب أسيوط بحل الأزمة، لافتين إلى أنه لم يظهر أحد من الأمن الصناعي أو البيئة أو الحي للتفتيش على الشوارع التي يسيطر عليها هؤلاء أو أي مسئول من أي جهة مسئولة عن التفتيش على هذه المحال منذ عشرات السنين.

وبدورها حاولت صحيفة الدستور التواصل مع محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، لكن مدير مكتبه العميد عمر طالب محرر الجريدة بكتابة طلب وتقديمه للمكتب الإعلامي و عرضه على السيد المحافظ ومن ثم النظر فيه ومن حقه الموافقة عليه أو رفضه بما يخالف تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل مع المواطنين والرد على الشكاوى والتحرك لحلها.

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