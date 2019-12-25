تنبؤ الرى: أمطار غزيرة على السواحل والدلتا.. وغرفة عمليات للمتابعة

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والدلتا والوجه البحرى وسيناء قد تصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية إستمرار تشكيلات كثيفة من السحب مع توقعات ببدء موسم الأمطار والسيول، حيث تم رفع الطوارئ فى المحافظات وخاصة المعرضة للسيول مثل سيناء والبحر الأحمر.



ورفعت وزارة الموارد المائية والرى درجة الاستعداد لمتابعة حالة الأمطار، من خلال منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بالأمطار وتحديد كمياتها وشدتها والتي من خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول والحد أو المنع من آثارها التدميرية.



كما رفعت درجة التنسيق مع المحافظات فى الصعيد وسيناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، وتكليف مسئول من قبل كل محافظة، من خلال غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بها، بالإضافة إلى متابعة منسوب المياه فى شبكات الترع والمصارف فى مختلف أنحاء الجمهورية.



وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن، هناك حالة من اليقظة والترقب والاستعداد لمتابعة الأمطار ومتابعة حركة السيول وتخزين المياه فى ظل التقلبات الجوية الحالية، وقدوم موسم الأمطار مبكرًا نظرًا للتغيرات المناخية.