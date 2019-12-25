بعد "واقعة الحمام".. الرئيس البرازيلى: فقدت ذاكرتى بشكل مؤقت

"لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته خلال اليوم السابق"، بهذه الكلمات وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو حالته، بعد أن فقد ذاكرته بشكل مؤقت، إذ سقط أرضا إثر زلة قدم وصدم رأسه، في حادث داخل حمام القصر الرئاسي، حسبما قال في مقابلة، الثلاثاء.





وتعثر الرئيس البالغ من العمر 64 عامًا، مساء الإثنين، في حمام قصر الفورادا الرئاسي، وهي الانتكاسة الصحية الثالثة للرئيس الذي أصيب بطعنة سكين خلال حملته الرئاسية عام 2018 ما زال يعاني من آثارها حتى الآن.





وقال "بولسونارو"، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "باند" التلفزيونية حول حادث تعثره وسقوطه: "في تلك اللحظة، فقدت ذاكرتي".



