اليوم.. الحكم على متهمين فى "أحداث ماسبيرو"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة متهمين اثنين في "أحداث ماسبيرو".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفى.





وكانت المحكمة استمعت لمرافعة دفاع المتهمين، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.





جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بطرة، أصدرت في نهاية عام 2017 أحكام بالسجن المشدد ضد المتهمين، وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من دفاع المتهمين، وحددت محكمة الاستئناف جلسات إعادة محاكمة المتهمين أمام الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.



