اليوم.. بابا نويل يستقبل الوفود الأجنبية بمطار شرم الشيخ

صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، بأن بابا نويل سيصل، اليوم الأربعاء، إلى مطار شرم الشيخ الدولي؛ لاستقبال الوفود الركابية والسياحية الوافدة من مختلف أنحاء العالم إلى مدينة السلام، تزامنًا مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار شرم الشيخ الدولي أعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة الحركة الركابية والسياحة والجوية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحتياطية والاحترازية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة.



وأشار المصدر إلى أن، مطار شرم الشيخ سيستقبل خلال الفترة المقبلة أكثر من ٥٠٠ رحلة جوية دولية وداخلية قادمة من القاهرة ومعظم المطارات العالمية، لحرص آلاف الوفود الأجنبية والعربية والمصرية لقضاء تلك المناسبات بمدينة السلام، نظرًا للطبيعة الخلابة والمناظر الجميلة والشواطئ الساحلية.