السعودية تؤجل الاختبارات فى جميع المدارس بسبب كسوف الشمس.. غدًا

وجه وزير التعليم السعودي بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصًا على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما وجه الجامعات بما تراه مناسبًا حيال ذلك، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.



