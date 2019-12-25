ننشر اعترافات خادمة قتلت نجلها فى مدينة نصر

أدلت خادمة باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، بعد أن قتلت نجلها الرضيع الذي رفض والده الاعتراف به.



وقالت الخادمة، إنها قتلت نجلها ابن الـ 6 أشهر لأنها حملت سفاحًا من شخص يقطن في دائرة القسم بمدينة نصر، وأن الأخير رفض نسب الطفل إليه، وعدم قيده بدفتر المواليد، فقررت التخلص منه، بكتم أنفاسه دون حتى فارق الحياة.



البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير المباحث، بلاغًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد وفاة طفل بالعقار رقم 10 عمارات الإمداد والتموين، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "جمانة. ذ. ز" 21 سنة طالبة و"نجلاء. و. ا" 47 سنة مضيفة بشركة طيران "والدة الأولى ـ مالكة الشقة محل البلاغ".



وقررا أنه بحضور الخادمة "فاطمة. ع. ع" 30 سنة، وبصحبتها نجلها الطفل البالغ من العمر 6 شهور، للقيام بأعمال نظافة الشقة سكنهما والمبيت طرفهما، وأثناء نومها قامت بالاتكاء على طفلها الرضيع ما أدى لوفاته.



و بمناقشة "فاطمة. ع. ع" أيدت ما سبق، وادعت وفاة نجلها عرضًا، وبإجراء المناظرة على جثة الطفل تبين وجود آثار ضغط على منطقة الفم والأنف وخروج إفرازات، ما يرجح وجود شبهة جنائية بالوفاة.



بإعادة مناقشة والدة الطفل، وتضييق الخناق عليها أقرت بأنه نظرًا لكون نجلها ناتج عن حملها سفاحًا من "عبد الحليم. ع. ع" ورفض الأخير نسب الطفل إليه وعدم قيده بدفتر المواليد، قررت التخلص منه فقامت بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة واختلاق الواقعة.



تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.