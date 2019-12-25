اليوم.. تأجيل امتحانات طلاب الأزهر بالإسكندرية ومطروح بسبب سوء الطقس

قرر الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ ديسمبر، بمعاهد محافظتى الإسكندرية ومطروح؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.





وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الإجازة للطلاب فقط دون العاملين، منوهًا أنه سيتم تعديل جدول الامتحانات لصفوف النقل والتي تجرى حاليًا وإعلانها للطلاب فور تعديلها.



