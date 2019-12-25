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القبلة

اليوم.. تأجيل امتحانات طلاب الأزهر بالإسكندرية ومطروح بسبب سوء الطقس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
الشيخ علي خليل، رئيس
الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
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قرر الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ ديسمبر، بمعاهد محافظتى الإسكندرية ومطروح؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الإجازة للطلاب فقط دون العاملين، منوهًا أنه سيتم تعديل جدول الامتحانات لصفوف النقل والتي تجرى حاليًا وإعلانها للطلاب فور تعديلها.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بتعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحالة الطقس غير المستقرة، حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

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