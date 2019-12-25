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حوادث

بعد رفضه خِطبتها.. شاب يقتل عامل سب شقيقته فى قنا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:18 ص
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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كشفت الأجهزة الأمنية غموض مقتل عامل، بطلقات نارية بمركز نقادة جنوبي قنا.

تسلم اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع عمر سالم مراد، عامل، بطلقات نارية في البطن بمركز نقادة جنوبي المحافظة.

كشفت التحريات الأولية للمباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، "مرسي. ع"، 22 عامًا، لتعدي المجني عليه على شقيقته بالسب والقذف، حيث سبق للأخير تقدمه لخطبة شقيقة المتهم إلا أن أسرة الفتاة رفضت.

وأوضحت التحريات، أنه بعد رفض الأسرة طلبه لخطبة الفتاة أثار ذلك حفيظة المجني عليه، وأثناء مرور الفتاة في الشارع، نشبت بينها وبينه مشادات كلامية، وتعدى عليها بالسب والقذف.

وعقب ذلك اتصلت الفتاة بشقيقها، ونشبت مشاجرة، قام على إثرها شقيق الفتاة بإطلاق النيران على المجني عليه ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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