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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد مناطق متفرقة عقب سقوط الأمطار

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:16 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مناطق متفرقة بأنحاء الإسكندرية، كما وجه نائبه أحمد جمال بالإشراف على عملية تصريف تجمعات المياه بعد خروج أمواج البحر على كورنيش العصافرة.

جاء ذلك وسط تواجد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور وليد عبد العظيم مستشار المحافظة لشئون البيئة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتقوم معدات وطلمبات شفط المياة ولوادر كسح المياه بأعمال رفع وتصريف تراكمات مياه البحر لمنع أى أزمة مرورية بطريق الكورنيش.

يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت مساء الثلاثاء أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالثغر.

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