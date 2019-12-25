ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بشبين الكوم

تمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بعد تكرار وقائع السرقات حيث تبين قيام عاطلين بالسرقة.



كان قد تلقى اللواء محمد اباظة مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، بقيام الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، بالتعاون مع الأمن العام من كشف غموض تعدد سرقة الدراجات البخاري.



تم تشكيل بحث وتمكن من القاء القبض على " م. ح. ج" 21 عامًا، عاطل، و"إ. ع. ص" 29 عامًا، عاطل، ومقيمان قرية شنوان مركز شبين الكوم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 جرائم سرقة درجات بخارية بأماكن متفرقة داخل المحافظة منها: شبين الكوم ومركز قويسنا، وبإرشادهما عن المسروقات تم التحفظ على الدرجات البخارية المسروقة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.