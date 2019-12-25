اليوم.. محاكمة 16 متهمًا بالانضمام لـ"تنظيم جبهة النصرة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، اليوم الاربعاء، محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وعماد الدرمللى، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.





كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.



