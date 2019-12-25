مساعد الداخلية ومدير أمن المنوفية يتفقدا تأمين الكنائس استعدادًا لأعياد الميلاد

تفقد اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، خلال جولة ميدانية الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس استعدادًا لأعياد الميلاد.



كما تفقدا المنشآت الهامة والدينية والاقتصادية بدائرة قسم شبين الكوم، ومدينة منوف للوقوف على مدى استعدادات القوات وجاهزيتها للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.



والتقيا من خلالها الأفراد والضباط لرفع الروح المعنوية لهم وطالبوهم أن يكونوا العين الساهرة لحفظ الحالة الأمنية بالمحافظة والإخطار الفوري عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة وتلافي أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام.



وطالبا، الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.