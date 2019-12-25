-
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لم أشتر بعد هدية عيد الميلاد لميلانيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
جريدة الدستور
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يشتر بعد هدية عيد الميلاد للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، بينما بقي يوم واحد فقط على العطلة التي يمكن أن تصل إليه خلالها هدية غير سارة من كوريا الشمالية.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع أفراد في القوات المسلحة الأمريكية من المنتجع الذي يقيم فيه في بالم بيتش بولاية فلوريدا قال ردًا على سؤال إنه انتقى "بطاقة جميلة" للسيدة الأولى.

وأضاف "ما زلت مشغولًا بإحضار هدية عيد الميلاد لها، لم يتبق وقت يذكر، ليس كثيرًا للغاية، لكنه وقت قصير".

وربما تكون هناك مفاجأة أخرى خلال العطلة تدور في ذهن الرئيس، ففي وقت سابق من الشهر الجاري حذرت كوريا الشمالية واشنطن من إمكانية أن تفاجئها بهدية في عيد الميلاد بعد أن أمهلها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بينهما لنزع أسلحة بيونغيانغ النووية.

وتكهن كثير من الخبراء بأن الهدية الكورية الشمالية يمكن أن تكون اختبار صاروخ بعيد المدى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

منذ حوالي 5 ساعات

الباز: هل أعلنت مصر رسميا عدم الاعتراف بحكومة فايز السراج؟

منذ أقل من ساعة

رسالة الدكتور أحمد الطيب لطلاب الأزهر فى عيد الميلاد

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الدولة ينتهى إلى عدم أحقية هشام جنينة فى مكافأة نهاية الخدمة

الصور

image description

"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)

image description

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار

image description

صفاء النجار: هوليود زيفت الواقع الروسي لخدمة أغراض سياسية (فيديو)

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

الأكثر قراءة

بعد نقطة الإنتاج.. مرتضى: "لاعبو الزمالك رجالة ومعمولهم سحر أسود"

قبرص تكشف تفاصيل التحالف مع مصر واليونان وفرنسا ضد تركيا

"الأرصاد" تكشف تفاصيل الموجة غير المستقرة بالقاهرة والمحافظات

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

أيام زمان

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

سر وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

نجم الساعة

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

الصحة

نصائح مفيدة للحصول على شعر لامع

تناول البقوليات والخضروات للوقاية من سكر الحمل

وصفات طبيعية لعلاج حصوات الكلى

الكافيين.. "عدو" الدهون والسكر

الرئيس نيوز

كريسماس عصيب في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

بعد حريق محدود بمحطة مترو البحوث.. عودة حركة القطارات بالخط الثاني

مفاجأة سارة.. الحكومة تتعهد بتقنين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة

مقتل 5 حوثيين في قصف للجيش اليمني بتعز بينهم قيادي

منوعات

أسوأ المواقف أثناء مقابلة العمل

بالفيديو.. وزير داخلية يصفع نائبا بالبرلمان على وجهه

تمرين يحرك 86 % من عضلات الجسم

5 عوامل تؤثر سلبا على فقدان وزنك

كشكول

الإعلام وجرائم العنف الأسري في ندوة بإعلام القاهرة.. غدًا

"القاهرة الجديدة" تكرم العاملين بشؤون الطلاب والتعليم الخاص

عرض فيلم يرصد تطورات إنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة

"عجلان" يفتتح معرضى المجال الصناعى والإقتصاد المنزلى

إسلام سياسي

القوات الأمريكية في العراق تتوعد داعش

مسئول كردي يؤكد عودة داعش إلى العراق

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

مقالات الرأي
عمرو خالد
الصلاة على النبى «2»
د.مينا بديع عبدالملك
حتمية الاهتمام بوحدة الكنيسة القبطية
منى رجب
أهمية أن نكون منصة للحوار الحضارى بين الشعوب
القس. رفعت فكرى
محبة الناس ثراء
المزيد

الثقافة

المديح النبوي يختتم احتفال "الرفاعية" بمولد الحسين (صور)

"قصور الثقافة" تفتتح دورة مهرجان التحطيب بالأقصر (صور)

ننشر برنامج حفلات أوبرا الإسكندرية في يناير 2020

ورش فنية وحرفية متنوعة بثقافة المنيا (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك