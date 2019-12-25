حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، وفيما يخص برج القوس، قالت:



مهنيًا: العودة إلى ملفّات الماضي قد تفتح أمامك آفاقًا جديدة تساعدك على مواجهة بعض المصاعب في العمل.



عاطفيًا: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك أو الاتفاق على الخطوات المستقبلية.



صحيًا: التدخين من أكثر الأمور خطرًا على الصحة، والأخطر منه تدخين النارجيلة.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.