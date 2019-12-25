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أيام زمان

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
جريدة الدستور
وائل توفيق
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تعاون المخرج الراحل يوسف شاهين مع أديب نوبل نجيب محفوظ في تجربة لكتابة سيناريو فيلم "الاختيار" وشهدت التجربة عدم رضاء "شاهين" عما انتهى إليه "محفوظ" في السيناريو، لكن التجربة التي شهدت خلافًا انتقلت إلى الصحافة كانت بين المخرج الراحل والأديب يوسف إدريس في فيلم" حدودتة مصرية"، لكن الخلاف بين "السباعي" و "شاهين" لم يكن بسبب تعاون أدبي لكتابة فيلم بل كان لصفة "السباعي" وقت أن كان وزيرًا للثقافة. نستعرض في هذا التقرير الخلافات التي دارت بين "شاهين" والأدباء الثلاثة.

شاهين لم يرض عن كتابة محفوظ
لم يرض يوسف شاهين عن السيناريو الذي كتبه نجيب محفوظ بالشكل المعتاد، أي بتتابع الأحداث دون نقلات زمنية أو عمليات قطع متفاجئة، لكن أديب نوبل لم يعترض على تدخل"شاهين" قائلًا: " كان عمّال يغير ويضيف فقرات في غاية الإثارة والتشويق، خرج عن كل القواعد المتعارف عليها في كتابة السيناريو، ومشيت معاه في التجربة المختلفة دي"، حسب تصريحات صحفية لأديب نوبل.

وحكى الأديب يوسف القعيد عن تلك التجربة لجريدة أخبار الأدب 2008، أن تجربة "شاهين" و"محفوظ" كانت في فيلم" الاختيار" و أن الأخير لم يكتب نصًا أدبيًا، وكانت المشاركة في وضع خطوط عريضة وأفكار للفيلم. لذا لم يلتزم "شاهين" بما كتبه نجيب محفوظ في السيناريو.

كما قال أن "شاهين" أدعى أنه اشترى ملحمة الحرافيش كاملة، وهذا غير صحيح، فهو لم يشتر سوى الحلقة الأولى فقط التي نُشرت بمجلة "أكتوبر"، وهذا الخلاف دعى "محفوظ" لبيع الملحمة على هيئة حلقات لعدة منتجين ليتم إنتاجها سينمائيًا.

خلاف "شاهين" و "إدريس"

رغم أن الخلاف بين المخرج الراحل وأديب نوبل كان هينًا، إلا أن التعاون بين "شاهين" و الأديب يوسف إدريس كان محتدًا وانتقلت الخلافات إلى واجهات الصحف.
كان التعاون على الكتابة بينهما في فيلم "حدودتة مصرية"، فقد وضع "إدريس" القصة القائمة على فكرة "المحكمة" التي جاءت في الفيلم داخل قلب "يحى" والصراع بين الطفل والرجل، استغرقت الكتابة بينهما ستة أشهر، موزعة على جلسة كل أسبوع لمدة أربع أو خمس ساعات في منزل يوسف شاهين في حضور الفنان نور الشريف والمخرج علاء كريم مساعد "شاهين" آنذاك.

"شاهين" و"إدريس" كانا يحكيان أدق تفاصيل حياتهما دون أية تحفظات، لتكون مادة للفيلم، وبعد انتهاء الجلسة يقوم "كريم" بتفريغ الجلسات من الحوار المسجل على الشرائط الصوتية، لكن بعد أن انتهى "شاهين" من كتابة سيناريو الفيلم، وقدم نسخة لـ"إدريس" رفض التفاصيل التي حكاها أن تكون موجودة ضمن الأحداث، وهدد برفع دعوى قضائية حال وجودها.

رضخ "شاهين" لرغبة "إدريس" وحذف الاعترافات، وخرج الفيلم خالصًا من تفاصيل حياة "شاهين" بمفرده.

السباعي يمنع عرض فيلم شاهين

اعترض الأديب يوسف السباعي وقت أن كان وزير الثقافة على عرض فيلم "العصفور" بحجة أن المناخ غير مهيأ حسبما تردد وقتها.
ظل الفيلم ممنوعًا من العرض عدة سنوات لأسباب منها وفاة عبد الناصر، إلى أن عرض عام 1972 ورشح الفيلم لجائزة لكن "السباعي" رفض منح الفيلم الجائزة قائلًا: " لن أعطي جائزة الدولة لمخرج شيوعي".

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