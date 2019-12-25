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الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
برج العقرب
برج العقرب
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، وفيما يخص برج العقرب، قالت:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تغيير إيجابي، فيأتي بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميّز تكون نتائجه غير متوقعة وتدهش الجميع.

عاطفيًا: الحوار الهادىء يمكّنك من حلّ العراقيل، إلا أنّ الشريك قد لا يقتنع بسهولة، فلا تستسلم أمام الضغوط.

صحيًا: الإرهاق قد يورطك في مشاكل صحية كثيرة مثل فقدان المناعة والشعور بالوهن.

وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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