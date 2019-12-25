حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، وفيما يخص برج الأسد، قالت:



مهنيًا: تمارس جاذبية نادرة، وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء.



عاطفيًا: عليك أن تكون مستعدًا للمرحلة المقبلة، وخصوصًا أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول أن توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.



صحيًا: النصائح التي يقدمها بعض الاختصاصيين في البرامج التلفزيونية تعود عليك بالفائدة إذا تقيّدت بها بحذافيرها.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.