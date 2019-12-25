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الثقافة

أحمد عبد العاطى: "أحوال العالم الزائل" سبقها روايتان لا تصلحان للنشر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
القاص أحمد عبد العاطي
القاص أحمد عبد العاطي
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار تبارك للنشر والتوزيع رواية "أحوال العالم الزائل" للروائي والقاص أحمد عبد العاطي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 51.

وعن الرواية قال الروائي أحمد عبد العاطي: رواية أحوال العالم الزائل ليست أول رواية أكتبها. فقد سبقتها روايتان لم أرَ أنهما صالحتان للنشر. خاصة أنني أتردد في أمر النشر من أساسه طويلًا.

وأضاف عبد العاطي في تصريح خاص لـ"الدستور":" أما أحوال العالم الزائل، فقد بدأت في ذهني وتبلورت في هيئة قصة قصيرة عن موظف حكومي يدعى "حازم سيد بدوي" يجد نفسه بمواجهة حادث يغير من حياته كليًا؛ وهو اختفاء أقاربه وأصدقائه الواحد تلو الآخر. الغريب في هذا الحادث أن هؤلاء المختفين لم يعودوا يعيشون في ذاكرة أحد إلا ذاكرته هو. كأنهم لم يولدوا من البداية.

وتابع عبد العاطي: شغلتني فكرة الرواية منذ سبعة أشهر تقريبًا وكنت بالكاد قد استقررت داخل أجواء الوظيفة فقلَّت قراءاتي وانقطعتُ عن الكتابة نهائيًا. ظلت ظروف العمل تحاصرني حتى أنني دخلتُ في دوامة من التفكير: ماذا لو أنني بقيت أعمل بدوام يبدأ من الصباح وحتى الغروب طوال حياتي؟ كان سؤالًا صادمًا بالنسبة إلي ومرعبًا بما أنني لم أعتد على الروتين، وبداية من هنا، من هذه الحالة بالذات.

وأكد عبد العاطي: بدأت أتخيل نفسي موظفًا تتلاشى حياته تدريجيًا بجميع ما حوله حتى يجد نفسه في وجه اللاشيء. ولما تثبتُّ من رغبتي في كتابة الرواية وأنها لم تكن محض فكرة عابرة، كتبتها دفعة واحدة في شهرين.

واختتم حديثه قائلًا: أحوال العالم الزائل هي رواية عن الذاكرة في الأساس، قد تكون وليدة محاورة ذاتية بيني وبين ذاكرتي، وبيني وبين ذاكرة الشخصية الرئيسية، لكنني أطمح أن تتداخل مع ذات القارئ وتحاوره من المدخل ذاته. ودائمًا ما استرشد بمقولة أمبرتو إيكو في هذا الشأن: "الذاكرة هي الروح، فباعتبارنا كائنات بشرية، عندما نقول "نحن" فإننا نعني ذاكرتنا".

أما عن أحمد عبد العاطي فهو روائي وقاص مصري صدر له "انشطار الطير" 2018 مجموعة قصصية عن دار اكتب، و"كاجو" مجموعة قصصية عن دار تبارك.

حصل على جائزة أخبار الأدب عن مجموعته القصصية الأولى انشطار الطير، وجائزة طلعت الحرب فرع القصة القصيرة عام ٢٠١٧ كما أنه حصل على جائزة إبداع شباب الجامعات أعوام ٢٠١٦، ٢٠١٨ و٢٠١٩.

بالإضافة إلى اختيار قصته "دفتر العائلة" و"قلب ملاك" من قِبل المعهد الأوروبي من ضمن أفضل ١٠ قصص لكتاب شباب من دول حوض المتوسط عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

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