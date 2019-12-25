حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، وفيما يخص برج الثور، قالت:



مهنيًا: القمر في برج القوس يتحدث عن بعض التشويق وعن تغيير يكون بالإجمال لمصلحتك، وتشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل.



عاطفيًا: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت إلى جانبه.



صحيًا: وضع صحي ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقربين منك به فتريح نفسك نوعًا ما.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.