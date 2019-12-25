مناقشة كتاب"سميرة موسى" بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية الثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت مكتبة الطفل بحضور مدرسة طارق بن زياد مناقشة كتاب بعنوان "دكتورة سميرة موسى".



وأوضحت مسؤولة النشاط، أن الدكتورة سميرة موسى هي أول عالمة ذرة مصرية، وأول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة حاليًا"، التي ولدت في 3 مارس 1917 بقرية سنبو الكبرى، مركز زفتى، محافظة الغربية.



وأضافت: "كان والدها يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة بين أبناء قريته، فكان منزله بمثابة مجلس يلتقي فيه أهل القرية ليناقشوا كافة الأمور السياسية والاجتماعية، وقد كان لها من الشقيقات واحدة، ومن الأشقاء اثنان، والتحقت بمدرسة سنبو الأولية، وحفظت أجزاء من القرآن الكريم، وكانت مهتمة بقراءة الصحف، وانتقل والدها مع ابنته إلى القاهرة من أجل تعليمها، واشترى ببعض أمواله فندقًا في حي الحسين حتى يستثمر أمواله في الحياة القاهرية، والتحقت سميرة بمدرسة قصر الشوق الابتدائية، ثم بمدرسة بنات الأشراف الثانوية الخاصة، والتي قامت على تأسيسها وإدارتها نبوية موسى الناشطة النسائية والسياسية المعروفة".



وتابعت: كانت الدكتورة سميرة موسى مغرمة بالقراءة، وحرصت على تكوين مكتبة كبيرة تضم كتبًا متنوعة، منها الأدب، والتاريخ، وكتب السير الذاتية، وقد تم التبرع بها إلى المركز القومي للبحوث، كما أجادت استخدام النوتة، والموسيقى، وفن العزف على العود، بالإضافة إلى تنمية موهبتها الأخرى في فن التصوير بتخصيص جزء من بيتها للتحميض والطبع، وكانت تحب التريكو والحياكة، وتقوم بتصميم ملابسها وحياكتها بنفسها.